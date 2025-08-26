Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¸á¸å9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤Ç¤Î¿®¹æ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þ¡¢ÀéÂåÅÄÀþÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å10»þ20Ê¬¸½ºß¡¢ËÌ°½À¥±Ø¤ÈÉ½»²Æ»±Ø¤È¤Î´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¡¢¸á¸å10»þÈ¾º¢¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£