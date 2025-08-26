¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î26Æüµþ¥»¥éD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÇþÃ«¤¬·àÅª¤Ê¥×¥í1¹æÃÆ¤À¡£4¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¤Ë8ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿´äºê¤¬Ë½Åê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ÎÎ¢¤À¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é²£»³¤Î3µåÌÜ¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÖÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¡ÖÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ·Ò¤´¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤³¤È