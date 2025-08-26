¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Önubia Pad Pro¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç9·î2Æü12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª²Á³Ê¤Ï69,800±ß¤«¤éZTE»±²¼¤ÎNubia Technology¡Ê°Ê²¼¡¢Nubia¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëFastlane Japan¤Ï26Æü¡¢Nubia¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Önubia¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Önubia Pad Pro¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ê https://jp.redmagic.gg/ ¡ËÆâ¤Î¸ø