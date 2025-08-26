½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤Î¿·ºîÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢NewJeans¤ÎDANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤NewJeans ¥À¥Ë¥¨¥ë¡õÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¢£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ñ¤·¤ã¤êº£²óÄ¹ßÀ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î18Æü¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤Î¿·ºî¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥é30MM¡×¥³¥ì