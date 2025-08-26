povo2.0¤Ë¤Æ¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã120GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã360GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤¬8·îËö¤Þ¤Ç¥»¡¼¥ëÃæ¡ªKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï26Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ¾Ý¤Î1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¥Þ¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¤«¤é8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç³«ºÅ