Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¤äÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò£²£¹Æü¤ÎÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢£¹·î£²Æü¤Ë³«¤¯Í½Äê¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¼¨¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Àî»á¤ÏÄ¾¶á¤Î¼«Ì±ÅÞ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤ÎÁí³ç¤¬°ìÄê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹