¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ30Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß40¡Á50Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1644¡Á54¥É¥ë¡¢171±ß73¡Á83Á¬¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤Î½ñ´Ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÁá´üÍø²¼¤²°µÎÏ¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£