2026Ç¯9·î4Æü¤Ë³«±à25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡£¤½¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡£25¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ2026Ç¯4·î15Æü¡Á2027Ç¯3·î31Æü¤ÎÌó1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å