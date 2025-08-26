Î¤¿Æ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢»ÒÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¼ýÍÆ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡× ¿·³ã»ÔÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ­¤Ï¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î»ÒÇ­¤â´Þ¤á¤Æ8·î16Æü¸½ºß¡¢50É¤°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£ ¤¦¤Á27É¤¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ÝËÜ´ü»Ò·¸Ä¹¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç­¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ