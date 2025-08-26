¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò´Þ¤àÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ­¶µ»Õ¤ò¸ºµë3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ºµë3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Ë¶Ð¤á¤ë40Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¶µ»Õ¤ÏµîÇ¯6·î¡¢É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¸ÅÌ¤ÎÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÀ¸ÅÌ¤ò´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤ØÊ£¿ô²óÍ·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤­¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¸ä³Ú»ÜÀß¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬Æ°¤­¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã&#1