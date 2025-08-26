¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü£°¡½£²¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÂÐÃæÆüÀï¤ÎÏ¢¾¡¤ò£µ¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤¬£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏËÌÂ¼·Ã¸ãÆâÌî¼ê¤¬ÀèÀ©µ¾Èô¤ò´Þ¤àÁ´£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Éé¤±¤ì¤Ð¼«ÎÏ£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅêµå¤Ç¡Ö²ÐÍËÆü¤Ç¡¢Àè½µÀèÈ¯¤¬¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼