¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£´¡½£±µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±·³Éüµ¢¸å½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÀèÆ¬¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é¾²ÅÄ¤ÎÄ¾µå¤ò¥´¥í¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯ÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë£¶²ó£²»à¤Ç¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ä¤ä±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤ÇÃæÁ°°ÂÂÇ¡£¡Ö±¦¼Ü¹ü·Ô¾õ¡Ê¤±¤¤¤¸¤ç¤¦¡ËÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¸å¤Ï½é¤È¤Ê