日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月22日（金）の放送は、先週に引き続き、藤嶌果歩と山下葉留花の2人でお届けしました。パーソナリ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母の泣き声「あえぎ声だった」
- 2. 藤森の妻の正体「確定じゃん」
- 3. ホームタウン認定4市 苦情が殺到
- 4. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
- 5. 広末元夫を抹殺…鳥羽氏が罵倒
- 6. 「夜ふかし」番組限界説が再浮上
- 7. 「監督が子を血だらけに」告発
- 8. ナイジェリア 特別ビザ声明削除
- 9. 10月からスマホ所持で月1100円?
- 10. 中居氏 引退後に熱狂した娯楽
- 1. 母の泣き声「あえぎ声だった」
- 2. ホームタウン認定4市 苦情が殺到
- 3. 【速報】幼い子ども3人を自宅に置き去り「友人と飲食しに行っていた」30歳母親を逮捕 北海道
- 4. 幼い姉妹死亡 母親に禁固4年求刑
- 5. 今年はクマ出没激増? 注意点は
- 6. クマに追いかけられた中学生 自転車と荷物を置き、走って逃げる（山形・河北町）
- 7. 【神戸女性刺殺事件】搬送先病院の看護師「顔の蒼白具合が厳しいだろうなと」 谷本容疑者は事件３日前から休暇をとり現場近くのホテルに…犯行前日も女性の職場付近を徘徊か
- 8. 参院選で買収約束か 社長ら逮捕
- 9. 酒を飲んで運転し高速道路を逆走
- 10. エレベーター刺殺 回避方法ない
- 1. 「監督が子を血だらけに」告発
- 2. 温泉で泳ぐ外国人を黙らせた一言
- 3. 助けて! 叫ぶ母を見て思わず涙
- 4. 万博で 佳子さま「奇跡の一枚」
- 5. 生活保護費でホスト通い 大炎上
- 6. 学歴詐称疑惑の市長を応援する訳
- 7. 公開プロポーズ 地獄の思い出に
- 8. 発達障害の子が初めて発語 号泣
- 9. テレ朝、ネトフリWBC独占に言及
- 10. 望まない妊娠 ほぼ年子で6人出産
- 1. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
- 2. ナイジェリア 特別ビザ声明削除
- 3. トランプ氏「韓国が残忍な急襲」
- 4. 邦人射殺 依頼の日本人名供述か
- 5. トランプ氏に「口挟まないで」
- 6. 暑すぎる地下鉄、世界中で問題に
- 7. トランプ氏「銃口向けられた」
- 8. 「日本旅行飽きた」の声に反論
- 9. トランプ氏、慰安婦問題に言及
- 10. 米ディズニーにヒロシマ人形設置
- 1. 10月からスマホ所持で月1100円?
- 2. 新税の導入 地方民は大打撃か
- 3. 性交シーンを同意なしに決行 仏
- 4. 実家の「ガラケー」高く売れる?
- 5. 冷やし中華は好調も飲食店は悩み
- 6. 三菱 風力発電所の建設撤退決定
- 7. 日産「GT-R」の生産を終了と発表
- 8. アフリカ｢ホームタウン｣炎上を加速させた真犯人
- 9. 家が排泄物まみれ R-1王者の日常
- 10. 一代で松下・日立超え 巨額企業
- 11. 楽天モバイル 人密集でほぼ壊滅
- 12. エアコン室外機カバーの利点
- 13. ｢不法就労する外国人｣激増させた日本の大失態
- 14. 結果出す人の「思考法」に警鐘
- 15. 最大の脆弱性は“人”!?「実際の被害事例から見る、企業の効果的なセキュリティ対策」を無料公開
- 16. 「不動産関連」が１４位にランクイン、７月の首都圏新築マンション平均価格は４カ月ぶり１億円超え＜注目テーマ＞
- 17. 事業承継後の孤独感を解消！20～40代前半の事業承継者限定コミュニティ「B組」が本格始動
- 18. 若手職員が制作！「立川市第５次長期総合計画」プロモーション動画・雑誌を公開しました！
- 19. 洋上風力発電 関連株に注目
- 20. 日産とスバルの不正が国内新車セールスに落とす影
- 1. クルマのトラブル 一番多いのは
- 2. AGM スマートウォッチ日本販売
- 3. 「I-ne」なぜヒット量産できた
- 4. サブならぬ「主役級」のモンベル
- 5. LINEでグループを作るのは面倒 そんなときに便利な一時的に複数人トークの方法
- 6. SIMフリースマホ「ASUS ZenFone 5 ZE620KL」を購入！開封して外観や同梱品、基本機能などを紹介。ノッチを隠すソフトウェア更新も実施してみた【レビュー】
- 7. 1枚の写真から服の3Dモデルを作成して自分の体型に合わせた着せ替えシミュレーションが可能な技術が開発される
- 8. 製品レビュー : 【解析特集】マクロ撮影にも対応した3本のティルト・シフトレンズ「Canon TS-E レンズ」
- 9. 「Google Pixel Watch 4」発売へ
- 10. iPhone 17 新純正ケースのウワサ
- 11. 無印「チョコようかん」が品薄
- 12. 歩きたくない人へ朗報。1日7,000歩で死亡リスク半減。がん、認知症の抑制も
- 13. Google、人工神経ネットワークが見た『夢』を公開 (※ 微グロ注意)
- 14. レゴでピンボールマシン作る猛者
- 15. いくら課金した？ 恋活・婚活マッチングアプリ利用の目的は？マクロミルが調査結果を公表
- 16. プロフェッショナルレタッチの現場 : 「渋谷カウントダウン」− ポスターからムービー、街頭ビジョンまで、マルチデバイス対応のビジュアル制作の現場
- 17. 【新刊案内】フィルムメイキング・ハンドブック ウェディングフィルムから学ぶ撮影と編集の手法
- 18. [Report Now!]NHK技研公開2018〜NHK技研3か年計画を策定
- 19. 仮面女子が声優として登場！一騎当千！爽快バトル RPG「三国 BASSA!!」配信開始
- 20. 医療用AIツールの導入が経験豊富な医師のスキルをたった数カ月で低下させてしまう可能性
- 1. 「WBC独占生配信」対し声明発表
- 2. 新庄氏 異例の「珍要求」を懇願
- 3. 大谷とハイタッチ反響 本人驚き
- 4. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
- 5. 松井稼頭央氏「激ヤセ」に心配声
- 6. ヤジ男性 大谷の仕返しの裏告白
- 7. ネットフリックス WBC独占配信へ
- 8. Netflix、サッカーでも「独占」
- 9. NBAレジェンドのトレカ約19億円
- 10. 山田裕貴の父、山田和利さん死去
- 1. 藤森の妻の正体「確定じゃん」
- 2. 広末元夫を抹殺…鳥羽氏が罵倒
- 3. 「夜ふかし」番組限界説が再浮上
- 4. 中居氏 引退後に熱狂した娯楽
- 5. マツコ 100m走の衝撃事実に絶叫
- 6. 平野紫耀の弟が強制降板 理不尽
- 7. 藤森慎吾の「妻の正体」が判明
- 8. 300万円で「岩田剛典似」に激変
- 9. 本気? 趣里&凌輝の結婚にX反対
- 10. 山田裕貴の父が死去 元野球選手
- 1. ファンデ不要 話題コンシーラー
- 2. 尿漏れさよならー 驚きの声続出
- 3. しなこ、いきなり目が腫れて急遽病院へ 「ちょっと落ち込みしなこです」
- 4. 時代遅れ? 最旬ジーンズコーデ
- 5. ビートたけしプロデュースの新アパレルブランド「KITANOBLUE」がデビュー!
- 6. 櫻坂46 抜群ファッション選抜3人
- 7. 心霊スポットでの飲酒にゾクゾク
- 8. 写真のこだわりがすごい友だちにうんざり...会うたび写真を撮るようお願いされて...？
- 9. 「白が入るとうまくいく」コーデ
- 10. 「地味見え問題」しまむらで解決
- 11. ナイキ×アトモスのコラボ、エア マックス&ウエアに山積みのシューズボックスをデザイン
- 12. エンダースキーマの秋冬最新コレクション、革靴づくりの慣習を覆す新アイデア
- 13. 100均の便利グッズが「やばい」
- 14. メンバーが語る櫻坂46の美容事情
- 15. 不倫を楽しんだ女性の末路
- 16. 着るだけで垢抜け GLACIERワンピ
- 17. シャネル、豪華客船クルーズは新解釈のマリンルックがドレスコード【2018-19年クルーズ】
- 18. アディダス オリジナルス バイ アレキサンダー ワンから初のウィメンズウエアが登場!
- 19. 夫がまた風俗? 妻の悩みに声続々
- 20. 新レア食感のグミがファミマに