¥Û¥ó¥À¤ÎÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¡á5·î¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¡Ú¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶¦Æ±¡ÛÊÆÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¡ÊNHTSA¡Ë¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿5¼Ö¼ï¡¢Ìó140ËüÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½È÷Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2018¡Á20Ç¯·¿¤Î¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤Ê¤É¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ß¤·¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÊó¹ð¤¬414·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×