¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¡ÊNHTSA¡Ë¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿5¼Ö¼ï¡¢Ìó140ËüÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÍ½È÷Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£