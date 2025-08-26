2025年8月31日（日）まで、『ルタオ新千歳空港店』にて、『サンフォニーフロマージュ』の販売数が増やされるとともに、販売時間も朝8時・11時・13時の1日3回に拡大されています。 画像：株式会社ケイシイシイ 『サンフォニーフロマージュ』は、新千歳空港店でしか手に入らない、まるでチーズケーキのような味わいの、サクッ、ザクッ食感が楽しいフロマージュパイ。「売り切れで買えな