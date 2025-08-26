【新華社バヤンノール8月26日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗にある小佘太（しょうしゃたい）秦長城遺跡はこのところ、初秋の陽光に照らされ、躍動感あふれる姿を見せている。緑豊かな陰山山脈に延びる同長城は2千年余りの歴史を有する。（記者/李雲平）