Image: Rix Pix Photography / Shutterstock AI¤ÎÎÏ¤Ç²¯ËüÄ¹¼Ô¤òÁÀ¤¨¤ë¡©Àè½µ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊõ¤¯¤¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¾Þ¶â¤¬6²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó949²¯±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êõ¤¯¤¸¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ï±¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²Ê³Ø¤äAI¤ÇÅö¤¿¤ê¤òÍ½Â¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£²Ê³Ø¤äAI¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î949²¯±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¡¦¥µ¥ì¥ó¥ÈÂç³Ø¤Î3¿Í¤Î³ØÀ¸¤Ï¡Ö²Ê³Ø¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£A