2025Ç¯8·î23Æü¡¢ÂæÏÑÈÇYahoo¡ª¤ÎYahoo´ñËà¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÌÏÂ¤Åá¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬¡¢ºîÃæ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·à¾ì¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºîÃæ¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡Ê¤È¤­¤È¤¦¤à¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤¬´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Öµ¬Äê°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2Ç¯Á°¤ËBANDAI SPIRITS