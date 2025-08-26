¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»Ë¾å139¿ÍÌÜ¡£26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡Ö4ÈÖ°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£8²ó2»à¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¤Ë³ÚÅ·3ÈÖ¼ê¹¾¸¶²íÍµ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Íã¼ÇÀ¸ÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ö3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢µ­Ï¿Ã£À®¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç2008Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î11Ç¯5·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»û¸¶È»¿Í¤«¤é½é°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥×¥í18Ç¯ÌÜ