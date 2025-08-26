¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡¼10³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¹°Á°¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬³ÚÅ·Àï¤Î8²ó¡¢2»à¤«¤é±¦Íã¤Øº£µ¨3¹æ¥½¥í¡£¼«¿ÈÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå139¿ÍÌÜ¡£½é°ÂÂÇ¤Ï11Ç¯5·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç»û¸¶¤«¤é¡£