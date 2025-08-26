ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó/Kyodo News/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó£´£µ¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤ä¤¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£´Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë£¸¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¶å²óÉ½¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏËÜÎÝÂÇ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¤½