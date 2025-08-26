¡Ö¹­Åç£´¡Ý£±µð¿Í¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤ÏÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¤ÇÃù¶â¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î£±£²Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç´°Éõ¤òµö¤·¤¿¹­ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¶ìÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤éÀô¸ý¡¢ÀõÌî¡¢´Ý¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡£È¬²ó£²»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø£±£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¤¬¡¢¾²ÅÄ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÅê¤Î¸Í¶¿¤ò±ç¸î¤Ç¤­¤º¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê