2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©Ä¹ÅçÄ®¤Î½»Âð²ÐºÒ¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À­¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ïº£·î25Æü¡¢Ä¹ÅçÄ®Â¢Ç·¸µ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾å¿ð´ì¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢1³¬¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¾å¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÎÊ¸¹á¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÈÌ¤½¢³Ø¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤È¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢Ê¸¹á¤µ¤ó¤È¼¡½÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤òÃÎ¤ë¿Í¤ä¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¡