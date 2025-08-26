¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û A¤§! group¤¬¡¢2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¡Ê30¸ø±é¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÎËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´27¶Ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤»¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎTOP10¤òÈ¯É½¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¬¡¢9·î7Æü21»þ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î±ÇÁü