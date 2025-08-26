ÂæÉ÷13¹æ(¥«¥¸¥­) ¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ 2025Ç¯8·î26Æü15»þ45Ê¬È¯É½µ¤¾ÝÄ£ 26Æü15»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µÂç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ¥é¥ª¥¹Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ19ÅÙ00Ê¬ (19.0ÅÙ)Åì·Ð102ÅÙ00Ê¬ (102.0ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)Ãæ¿´µ¤°µ    1002 hPa ¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ ²èÁü¤ÏTBS NE