£²£´Æü¡¢¶Ö½£»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿·úÀßÃæ¤ÎÊ¿Î¦±¿²Ï¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¶Ö½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¶Ö½£8·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÇÊ¿Î¦±¿²Ï¤Î·úÀß¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±¿²Ï¤ÏÃæ¹ñÀ¾Éô¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò·ë¤ÖÎ¦³¤Ê£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¡ÖÀ¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¡×¤ÎÃæ³Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Á´Ä¹134.2¥­¥í¡£Æ±¼«¼£¶è²£½£»Ô¤ÎÊ¿Åä¹¾¸ý¤«¤é¶Ö½£»ÔÎî»³¸©Î¦²°ÄÃ¤òÄÌ¤ê¡¢¶Ö¹¾¤Ë±è¤Ã¤ÆËÌÉôÏÑ¤Ë»ê¤ë¡£´°À®¸å¤ÏÆîÀ¾Éô¤ÎÀ¾¹¾ËÜÎ®¤«¤éÆî²¼¤·¡¢³¤¤ËÄÌ