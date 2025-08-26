½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ê°åÌôÉÊ¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ë²£Î®¤·¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢°åÌôÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ç¥Ë¥­¥Ó¤ÎÌô¤Ê¤É°åÌôÉÊ¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ËÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤ °åÌôÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î½÷¤È½¾¶È°÷¤ÎÂ©»Ò¤òÂáÊá ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î°åÌôÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥±¥¢¡×¤ÎÂåÉ½¡¢¿¿ºäÍ­Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô60ºÐ¤È¡¢Â©»Ò¤Ç½¾¶È°÷¤Î¿¿ºä²Â¹§ÍÆµ¿¼Ô32ºÐ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤ÏµîÇ¯2·î¤«¤é¤³¤È¤·3·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°å»Õ¤Î