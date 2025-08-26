ÄÃº²¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë±à¿¦°÷¤é¡á£²£¶Æü¸áÁ°¡¢ÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à£²£°£±£¶Ç¯£··î£²£¶Æü¤ËÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¤Î¸©Î©ÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¤Ç¾ã³²¼Ô£±£¹¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤ò´Þ¤à£²£¶¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤¬Â³¤±¤Æ¤­¤¿¸¥²Ö¤¬º£·î£²£¶Æü¡¢£±£°£°²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££±£·Ç¯£µ·î¤«¤é·îÌ¿Æü¤Ë¸½¾ì¤Ç·ç¤«¤µ¤º²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡£ÃÏ°è¤«¤é»ö·ï¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä