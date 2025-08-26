Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢¼«¿È¤Îºî»ì¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖI¡Çm human¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡È½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²ÉÝ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡õ¶âÈ±»Ñ¤âÈäÏª¡ÄÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Î¿·¶Ê¡ÖI¡Çm human¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖI¡Çm human¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ê¿¼ê¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¥À¡¼¥¯¤Ç½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÆâÌÌ¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼