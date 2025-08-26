»°É©UFJ¶ä¹Ô¿·³ã»ÙÅ¹¤Î¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃË¤¬²Í¶õ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¿·³ã»ÙÅ¹Ì¾¤Çµ¶Â¤¤·¤¿ÍÂ¤«¤ê¾Ú½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¸½¶âÌó4000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç8·î25Æü¡¢½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í­°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¿·³ã»ÙÅ¹¤Î¸µ¹Ô°÷¤Ç¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê69¡Ë¤Ç¤¹¡£25Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÃË¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â¤òÉ÷Â¯