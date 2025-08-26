£··î¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÁª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤À¤Ã¤¿°¤Éô¶³µ×»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï£²£¶Æü¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¼ÒÄ¹¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤ÎÍû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£°¡Ë¡ÊÆ±¡Ë¤éÆ±¼Ò´´Éô£¶¿Í¤ò¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¤ÎÌóÂ«¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£°¤Éô»á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜÍ·µ»»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡×¡ÊÁ´ÆüÍ·Ï¢¡ËÍý»öÄ¹¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤È¤·