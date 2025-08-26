ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÅÚ°æÁ±À²»á¡Ê68¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÛÅöºî¤ê¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤¬¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡£Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ö¤ªÊÛÅö¤òºî¤ëÀ¸³è¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÊÊÛÅö¤Î¡ËµÍ¤áÊý¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈË¬¤Í¤¿¡£ÅÚ°æ»á¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Î¿æ¤­Êý¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤ªÊÆ¤ò¸¦¤°¤Ë¤·¤Æ¤â¿å¤¬À¡¤à¤Þ¤Ç´ñÎï¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È