名古屋の市バスの運転手が、乗客を乗せて運行中に信号無視をしていました。 【写真を見る】市バスが乗客を乗せて信号無視 32歳の運転手 ｢黄色に変わるタイミングでいけると…｣ 名古屋市 信号無視をしたのは、鳴尾営業所の32歳の運転手です。名古屋市交通局によりますとことし5月20日夜、泉楽通四丁目発 栄行きの市バスの乗客から「市バスが赤信号の交差点に進入した」などと通報があり、ドライブレコーダーの映像な