¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡¼0¥ì¥Ã¥º¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛBTS¡È¥Æ¥Æ¡É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¥·¡¼¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¡£¤½¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBTS¤Î¡È¥Æ¥Æ¡É¤³¤ÈV¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬