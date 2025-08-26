ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£º£¤ä¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢À±Çµè½»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯10·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤³¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ä¡×À±Çµè½»Ò¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½éÂÎ¸³¤·¤¿¸ø±à¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À±Çµè½»Ò¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À±Çµ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â°ìÈÖºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿