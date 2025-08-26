¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê°ÂÇÜÍýÄÅ»Ò¡Ê76¡Ë¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö°ÂÇÜÍýÄÅ»Ò2025¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Dinner Show¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌµßºÑ»Ù±ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¹±Îã¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£°ÂÇÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏËè²ó¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ