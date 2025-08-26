¿·¾±»Ô¤ÎYK¤µ¤¤¤Û¤¯¡Ê»ñËÜ¶â1000Ëü±ß¿·¾±»Ô¶âÂô1125ÂåÉ½ÀÐÀî¿Î»á¡Ë¤Ï¡¢8·î14Æü¤Ë»³·ÁÃÏºÛ¿·¾±»ÙÉô¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÇôÃ«¿¿À¸ÊÛ¸î»Î¡Ê¾ëÀ¾Ä®Ë¡Î§»öÌ³½ê»³·Á»Ô¾ëÀ¾Ä®4-14-35ÅÅÏÃ023-664-2851¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºâ»º¾õ¶·Êó¹ð½¸²ñ´üÆü¤Ï11·î20Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¡£ Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YK¤µ¤¤¤Û¤¯¤Ï¡¢2004Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÌÚÀ½²È¶ñ¥áー¥«ー¡£1998Ç¯10·î15Æü¤ËÏÂµÄ³«»Ï