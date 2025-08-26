ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢À±Çµè½»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯10·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤³¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ä¡×À±Çµè½»Ò¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½éÂÎ¸³¤·¤¿¸ø±à¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÀ±Çµ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤¤¤¦Æ»¤ÏËÜÅö¤ËÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö°ì»þ´ü¡¢55¥­¥í¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷À­¤é¤·¤µ¤ß¤¿