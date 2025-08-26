¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ç?¤É¥¢¥Ã¥×?¡ªÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡×(1984Ç¯)¡¢¡ÖÆý»ÐËå¡×(85Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤¬58ºÐ¤Ë¡½¡£¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤«¤º¤¨¡£½Ð±éÉñÂæ¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËè²ó¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤¹¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤«¤«¤ë¤·½ý¤à¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÅÙ