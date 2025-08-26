¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¿©¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤­¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁSP¡×¡£¿©ÉÊ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤ÊÃÅ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ç®ÊÛ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Ë´ä±ö¤äËõÃã±ö¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Þ¥¤Ä´Ì£ÎÁ¤ò»ý»²¤·¤Æ¡¢°ìÀÚ¤ì¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤È