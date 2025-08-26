¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£²ÅÀº¹¤Î£¸²ó¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯£²¿Í¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢£²»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎµÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢°ìÎÝ¤«¤éÂåÁö¤ÎÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¤¬À¸´Ô¤·¡¢ÄË¤¤£´ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£µÜ¸¶¤ÏÅÐÈÄ£µ»î¹çÌÜ¤Ç½é¼ºÅÀ¡£