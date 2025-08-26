King & Prince¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2025Ç¯5·î10Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray & DVD²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢郄¶¶¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë