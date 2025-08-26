Á°²ó¤ÎVol.030¤Ç¤Ï¡Ö»þÂåÀ­¤äÎ®¹Ô¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê²»³Ú¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÉÔÌë¾ë¡Ê¥Õ¥ä¥¸¥ç¥¦¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÖOtherside of the Moon¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¤Î·ã¤·¤µ¤È¥À¡¼¥¯¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ËÁÆ¬2Ê¬40ÉÃ¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¤¬Â³¤­¶Ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï10Ê¬¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢SNS¤«¤é¤Î¥Ð¥º¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ºî¤ê¤ËÅ°¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤Ï¼«Í³¤À¡£ºî¤ê¼ê¤Ë¤âÄ°¤­¼ê