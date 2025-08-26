ÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹³«È¯»ö¶È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó1¡×¤Î»ÜÀß¡Ê¥¨¥¯¥½¥ó¥Í¥Õ¥Æ¥¬¥¹Äó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï26Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤ËÊÆÀÐÌýÂç¼ê¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬Å±Âà¤·¤¿¥í¥·¥¢¶ËÅì¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹³«È¯»ö¶È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó1¡×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤ÏÊÆ¥í¶¨µÄ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë