ふんだんにあしらわれたフリルに、さりげない光沢感、深みのあるカラーetc.ひと足早く秋の気分を楽しめる、新作ブラウスをデリバリー。着こなしの鮮度をぐっと高めてくれるボトム合わせや小物使いもぜひ参考にしてみて。清楚なブルーブラウスに構築的なフリルの装飾で女性らしさとクラス感を出典: 美人百花.com【René(ルネ)】のフリルブラウスフロントに袖、スタンドネックにまで贅沢にあしらったフリルがグッドレディなブ