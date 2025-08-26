»»¿ô¤Î¼ø¶È¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÁàºî¤¹¤ë»ùÆ¸¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¤Ï26Æü¡¢³Ø¹»Æâ¤Ç¤ÎÅð»£Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯´ë¶È¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£¶µ¿¦°÷¤ä»ùÆ¸¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ø½¬ÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¡¢Íç¤ä¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤ÎÀ­Åª²èÁü¤äÆ°²è¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ºï½ü¤òÂ¥¤¹¥¢¥×¥ê¤ò9·î¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥×¥ê¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ºï½ü¤òµá¤á¤ë¥á¥Ã