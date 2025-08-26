¥Ù¥È¥Ê¥àºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµ­Ä¹¡Ê±¦¡Ë¤«¤é¡ÖÏ«Æ¯±ÑÍº¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¡¦¥Ó¥ó¸µ¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¡Êº¸¼êÁ°¡Ë¡á25Æü¡ÊVNA¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ï¥Î¥¤¶¦Æ±¡Û¥Ù¥È¥Ê¥àºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµ­Ä¹¤Ï25Æü¡¢³°¸ò¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¡¦¥Ó¥ó¸µ¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¡Ê98¡Ë¤Ë¡ÖÏ«Æ¯±ÑÍº¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿1969Ç¯¤Î¥Ñ¥êÏÂÊ¿²ñÃÌ¤Ë¡¢Æî¥Ù¥È¥Ê¥à²òÊüÌ±Â²ÀïÀþ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÌ±Â²°áÁõ¥¢¥ª¥¶¥¤»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·