¸½ºß¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤È¡ÖÁÈ¤ó¤Ç¡×¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô¤Ç¸øÌÀÅÞ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®¼êÀîÂÀÏ¯µ­¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»×¤ï¤º¡È¤¦¤Ê¤ë¡É¡© ¸øÌÀÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤­¤È¤Ï¡©¨¬¨¬¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¾õ¤Ï¡©¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï½°»²¤Ç45¿Í¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°»²Ìó280¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¬ÌÏ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÇÉ¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤À¡£¸øÌÀÅÞ