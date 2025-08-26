¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌöÆ°´¶¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢Ý¯ºä46¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¡¢»³²¼Æ··î¤µ¤ó¡¢Â¼°æ Í¥¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤é¼«Ê¬ÅªNo. 1¥À¥ó¥¹³Ú¶Ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡ß»³²¼Æ··î¡ßÂ¼°æ Í¥¿¹ÅÄ»ä¤ÏÇØ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡ÄÉáÃÊ¤Ï¿ÈÄ¹º¹¤ò´¶¤¸¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ÏÆ°¤­°ì¤Ä¤ÇÂç¤­¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»³²¼²ÃÆþ